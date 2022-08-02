Михаил Ведерников поздравил десантников с Днём ВДВ

09:13, 02 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил десантников с Днём ВДВ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона отметил, что для Псковской области, где дислоцирована 76-я десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, это особенный праздник, который объединяет многих жителей региона, чьи родные, близкие и друзья служат в славной 76-й дивизии.

«Псковские десантники являются эталоном воинской доблести и отваги. В самых сложных ситуациях воины в голубых беретах демонстрируют исключительную стойкость, решительность, силу духа, неизменно подтверждая девиз, ставший для них жизненным кредо, – «Никто, кроме нас», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что воздушно-десантные войска всегда находятся на передовой и сегодня доблестно выполняют свой долг в специальной военной операции. «Со своей стороны жители Псковской области всеми силами стараются поддержать и укрепить моральный дух наших воинов, отправляя на передовую посылки, видеообращения, трогательные детские письма», – добавил губернатор.

Также Михаил Ведерников поблагодарил ветеранов, которые своим примером вдохновляют молодое поколение. «Самые тёплые слова – родным и близким военнослужащих: отцам и матерям, воспитавшим настоящих сынов Отечества, женам и детям, которые поддерживают наших десантников и придают им силы для новых подвигов», – отметил он, поблагодарив личный состав 76-й дивизии за верную службу Родине, за нашу мирную и спокойную жизнь, за светлое будущее, которые вы дарите детям.

В завершение глава региона пожелал десантникам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов в службе.