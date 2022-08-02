Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сергей Гаврилов поднялся на 22 строчки в региональном медиарейтинге

И. п. главы Пскова Сергей Гаврилов в июле поставил рекорд, поднявшись сразу на 22 строчки в региональном медиарейтинге, заняв седьмое место с медиаиндексом 1525. Очередной рейтинг на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» составила «Псковская правда».

Сергей Гаврилов также вошёл в федеральный топ-10, став там пятым с медиаиндексом 520. Отметим, что и. п. главы Пскова взлетел в рейтинге по нескольким причинам. 15 июля прошло последнее заседание Псковской городской Думы 6-го созыва. Это событие привлекло к себе значительное внимание СМИ, а в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с участием и. о. главы, посвящённая итогам работы представительного органа.

22–23 июля в Пскове отмечали День города, и Сергей Гаврилов активно принимал участие в мероприятиях. Он также намерен переизбраться в новый состав городского парламента.

По итогам июля в первой десятке рейтинга и в федеральном топ-10 удержался председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов (8-е место, медиаиндекс 1168). В июле он комментировал перспективы применения в Пскове механизмов дистанционного электронного голосования, итоги выдвижения партиями кандидатов и разного рода новации, которые появятся на избирательных участках.

Добавим, что первые три строчки, как и обычно, занимают губернатор Михаил Ведерников (1-е место, медиаиндекс 20159), глава администрации города Борис Елкин (2-е место, медиаиндекс 6425) и спикер областного Собрания Александр Котов (3-е место, медиаиндекс 2977).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 августа 2022

Названа победительница конкурса «Миссис Россия – 2022»
02 августа 2022

О празднике 1160-летия Изборска рассказала Наталья Дубровская
02 августа 2022

Новый статус Изобрского музея-заповедника обсуждают в медиацентре ПАИ

02 августа 2022

Стадион по программе «Газпром – детям» начали строить в Плюсском районе
02 августа 2022

Дом Ксендза откроется в Пскове 5 августа
02 августа 2022

До +28 градусов ожидается в Псковской области 3 августа
02 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Освящение креста звонницы Псковского кремля
02 августа 2022

Константин Болотин впервые вошёл в топ-30 регионального медиарейтинга

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...