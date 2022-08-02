Сергей Гаврилов поднялся на 22 строчки в региональном медиарейтинге

12:03, 02 августа 2022, ПАИ

И. п. главы Пскова Сергей Гаврилов в июле поставил рекорд, поднявшись сразу на 22 строчки в региональном медиарейтинге, заняв седьмое место с медиаиндексом 1525. Очередной рейтинг на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» составила «Псковская правда».

Сергей Гаврилов также вошёл в федеральный топ-10, став там пятым с медиаиндексом 520. Отметим, что и. п. главы Пскова взлетел в рейтинге по нескольким причинам. 15 июля прошло последнее заседание Псковской городской Думы 6-го созыва. Это событие привлекло к себе значительное внимание СМИ, а в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция с участием и. о. главы, посвящённая итогам работы представительного органа.

22–23 июля в Пскове отмечали День города, и Сергей Гаврилов активно принимал участие в мероприятиях. Он также намерен переизбраться в новый состав городского парламента.

По итогам июля в первой десятке рейтинга и в федеральном топ-10 удержался председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов (8-е место, медиаиндекс 1168). В июле он комментировал перспективы применения в Пскове механизмов дистанционного электронного голосования, итоги выдвижения партиями кандидатов и разного рода новации, которые появятся на избирательных участках.

Добавим, что первые три строчки, как и обычно, занимают губернатор Михаил Ведерников (1-е место, медиаиндекс 20159), глава администрации города Борис Елкин (2-е место, медиаиндекс 6425) и спикер областного Собрания Александр Котов (3-е место, медиаиндекс 2977).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».