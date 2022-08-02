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ПсковГУ подал заявку на включение журнала «Метаморфозы истории» в перечень изданий ВАК

Псковский государственный университет подал заявку в Высшую аттестационную комиссию при Министерстве науки и высшего образования РФ на включение электронного научного журнала «Метаморфозы истории» в перечень рецензируемых научных изданий ВАК Минобрнауки России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Как отметили в управлении научно-исследовательской деятельности ПсковГУ, «Метаморфозы истории» – сетевое периодическое издание, в котором публикуются научные статьи ведущих отечественных и зарубежных историков. Материалы журнала предназначены не только для специалистов, но и для всех интересующихся вопросами всемирной и отечественной истории.

В журнале публикуются научные статьи по следующей проблематике: всеобщая история, история России, история международных отношений, исторические аспекты международной безопасности, история Второй мировой войны, противодействие попыткам фальсификации истории, российско-белорусские отношения в исторической ретроспективе, историческое регионоведение зарубежных стран, интеллектуальная история зарубежных стран, изучение всеобщей истории в высшей школе.

Учредителями издания являются Псковский государственный университет и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. Партнёром журнала выступает институт США и Канады РАН.

«Метаморфозы истории» индексируются в следующих базах данных: РИНЦ, ERIH PLUS, Index Copernicus International Journals Master List, Google Scholar.

Отметим, что в 2022 году в рамках реализации программы «Приоритет – 2030» Министерства науки и высшего образования РФ командой Псковского государственного университета была проведена работа по трансформации научного журнала «Метаморфозы истории» в сетевое научное издание, являющееся площадкой для открытой научной коммуникации в области исторического знания для академической среды российско-белорусского пограничья.

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