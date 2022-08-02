Пскович выиграл в лотерею трёхкомнатную квартиру
Житель Пскова купил на почте лотерейный билет и выиграл трёхкомнатную квартиру стоимостью 5 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Удачу псковичу принёс 484-й тираж «Жилищной лотереи», билет которой пскович приобрёл в отделении «Почты России».
Отметим, что с начала года общее количество выигрышных лотерейных билетов, приобретённых в почтовых отделениях Псковской области, превысило 79 000, а общая сумма выигрышей — 14,3 млн рублей.
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