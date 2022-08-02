Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» поздравил Псковский район с 95-летием со дня образования

15:17, 02 августа 2022, ПАИ

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию со дня образования Псковского района, сообщили в пресс-службе компании. Поздравляя главу района Наталью Федорову с важной датой, он отметил большой вклад и активное взаимодействие в реализации догазификации.

«Уверен, что благодаря совместным усилиям, слаженным действием, быстрому реагированию при решении возникающих проблем количество газифицированных домовладений будет стремительно увеличиваться», - отметил Олег Басников.