Участница форума «Истоки» Милана Илларионова: Семья – это главное в жизни

17:06, 02 августа 2022, ПАИ

«Важно сохранять семейные ценности, поскольку семья - это один из самых главных критериев в нашей жизни», - считает студентка Псковского медицинского колледжа, участница молодежного, историко-культурного форума «Истоки» Милана Илларионова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, форум «Истоки» проводится впервые и она хотела стать частью «дружной команды», узнать что-то новое про семейные ценности, понять, как можно их сохранить. Как можно донести до молодого поколения в регионе, как можно сделать все, чтобы их семейные ценности сохранялись несмотря ни на что.

Форум «Истоки» проходит в Печорском районе по поручению президента России Владимира Путина. Смены будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги с 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.