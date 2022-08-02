Специальные чайники и хорошая компания: псковские випы – о чайных традициях

18:47, 02 августа 2022, ПАИ

Чай – чудесный ответ на все заморочки в жизни. На душе тревожно? Пей ромашковый или мятный. Хочется спать? Выпей зелёного чая или пуэра. Простудился? Попробуй добавить в чай эхинацею. Почти на каждую жизненную неурядицу найдётся свой рецепт.

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, какие они предпочитают чаи, любят ли они их вообще и что думают по поводу иван-чая, о необходимости развития которого накануне заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава администрации Пскова Борис Елкин:

– В основном пью чай, кофе завариваю крайне редко. Люблю чай с чабрецом, классический с бергамотом. В последнее время ещё стал пить зеленый с жасмином.

Не особо люблю химические чаи: стараюсь все-таки пить натуральный чай без ароматических добавок. Если чай с чабрецом, то с чабрецом, который можно купить на рынке и добавить в чай. С бергамотом, конечно, чуть-чуть посложнее в этом плане.

С иван-чаем, кстати, всё тоже достаточно просто: он абсолютно натуральный. Покупаю я его у местных фермеров, я вообще много продукции у них покупаю. Отмечу, что в нашем регионе много достойной продукции от местных производителей.

Я считаю, что этим надо пользоваться, тем более, это дополнительная поддержка для местного бизнеса. Сейчас мы проводим разные ярмарки, там можно пройтись и встретить определенные товары: мед, чай, колбасу и т. п. Кроме того, многим фермерам можно написать в соцсетях и попросить привезти товар.

Начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин:

– Надо сказать, что мой самый любимый напиток – чай с чабрецом и с лимончиком. Ещё мне нравится чай с бергамотом. Наверное, это мой самый любимый сорт чая. Завариваю его в специальном стеклянном чайничке, после заварки выжидаю 2-3 минуты, пока он настоится до красивого янтарного цвета.

Пакетированные чаи не очень люблю, потому что у них совершенно другой вкус. Иногда, конечно, приходится их пить из-за рода моей деятельности, когда мало времени. Но, конечно, самый лучший чай – это чай, заваренный в чайнике.

Я не большой специалист по иван-чаю, но я его пробовал. Понимаете, здесь главное не переборщить с количеством. У него специфический вкус и запах. Когда его немножко добавляешь в тот же черный чай, вкус у него становится интересный, тонкий.

В Пскове есть специализированные чайные магазины, где продают и чай, и кофе. Там очень большой выбор различных сортов чая. Он продаётся либо на развес, либо в специальных упаковках, как правило в стеклянных баночках.

У меня дома сейчас порядка 10 сортов чая. Я даже забываю эти названия: «Таежный», с ежевикой, еще с чем-то, с различными добавками… В основном там черные чаи, потому что по вкусу и цвету мне нравится именно черный чай.

Врач-гастроэнтеролог Юлия Сенченко:

– Чай пью зеленый: с мятой, с мелиссой. Честно говоря, рассыпной чай я не завариваю: мне некогда, времени особо нет.

Так что предпочитаю пакетированный, сразу с добавками. Что касается иван-чая, его я ни разу не пробовала, ещё предстоит.

Тренер отделения спортивной аэробики спортивной школы «Бригантина» Анжелика Алексеева:

– К чаю я отношусь положительно, пью его для поддержания тонуса. Как правило, именно зеленый.

Выбираю по настроению, смотря что в магазине привлекает. Учитываю запах, вид, конкретное назначение сбора. Стараюсь пить меньше пакетированных чаёв. Если только где-то на соревнованиях, когда вообще нет вариантов.

С иван-чаем я знакома. В санатории псковском его давали, он у них в меню есть. Я его там собираю понемногу, коплю, а потом привожу домой целый пакет.

По вкусу он мне нравится. Но я вообще такой спартанский человек. Как говорится, партия сказала надо - комсомол ответил есть. Иван-чай - значит иван-чай.

​​Председатель ТИК Опочецкого района Татьяна Бобылева:

– Я, к сожалению, чай не очень уважаю. Я кофеманка. Долгие годы я пью один и тот же кофе. Теперь понимаю, что он далеко не из лучших, но тем не менее сила привычки дает о себе знать.

Кружка с кофе передо мной находится практически круглые сутки, за исключением сна. Неважно, какой он – горячий, холодный, главное, чтоб он всегда стоял передо мной. Вот такое мое отношение к кофе.

А вот моя коллега каждое утро проводит чайную церемонию. Она пьет только чай. Каждое утро начинается с того, что она моет заварочный чайник, споласкивает кипятком, заваривает чай, и все члены комиссии и гости пьют только этот чай.

Если кто-то попытался выпить из этого чайника на следующее утро, мы получаем по рукам, пока не заварится новый чай. Это вот о людях, которые вокруг меня употребляют чай. А я вот, к сожалению, нет. Я только слежу за тем, что происходит.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов:

– Я приверженец рассыпного чая: с бергамотом и лимоном. Был период – пил зеленый чай, но дело в том, что он поднимает давление, поэтому я перешел на рассыпной.

Помню, когда начинал служить в армии, очень нравился заваренный зверобой – тоже известная такая вещь. А сейчас: черный чай, лимон, бергамот с медом. С сахаром не пью, потому что он убивает вкус чая.

Когда предоставляется возможность заварить иван-чай, завариваю. Бывает, кто-то подарит, бывает, изредка где-то сам куплю, но я не особый его поклонник.

Председатель ТИК Дедовичского района Елена Калязина:

– Я люблю хороший чай и кофе. Дома у меня есть небольшая стационарная кофемашина, в которой по утрам я делаю кофе.

К кофе отношение у меня лояльное: хорошие зерна – хороший кофе. К чаю тоже отношусь с уважением. Но чай пью либо хороший, либо не пью вообще. Люблю заваривать рассыпные чаи, есть у меня даже специальная церемония, которая очень радует моих подруг.

Очень любим иван-чай, заготавливаем его сами. Это очень кропотливый труд, который занимает у меня с супругом целые выходные. В сбор к иван-чаю мы обычно добавляем подсушенные головки красного клевера, зверобой. Получается шикарнейший чай.

В этом году у нас на дачном участке расцвела липа, так что набрала цветков. Ещё прочитала о том, что полезно для женского здоровья круглогодично заваривать листы малины, их в этом году тоже насушила. Помимо этого ещё кое-какие цветочки сушим, васильки, например, листья смородины.

Председатель ТИК Гдовского района Антонина Веселова:

– Я в основном пью кофе: на работе – кофе, дома – кофе. Чай пью только тогда, когда кофе очень надоел.

Заварной чай люблю пить в кафе, но сама, наверно, слишком ленивая для этого, так что дома завариваю пакетики. Дети у меня, конечно, пьют чай, кофе не пьют.

У нас дома есть и черный чай, и зеленый, и местный иван-чай. У нас есть местное райпо, они сами собирают этот чай и раскладывают по пакетикам. Таких, конечно, изысков с васильками у нас пока нет, как у Елены… Потом когда-нибудь созрею до этого.

Руководитель лучного тира LOOK Таисия Кеньк:

– Я, наверно, из категории «могу пить, могу не пить». Мне жизненно необходима вода, без нее я не могу. А все, что касается остальных напитков, как-то по настроению.

Но, конечно, если выбирать между чаем и кофе, я выберу чай, но чай не пакетированный, а заварной. У меня есть красивый стеклянный чайник для того, чтобы его заваривать, т. е. это больше процесс, чем желание какой-то вкус почувствовать. А еще я все-таки сторонник натурального в еде, поэтому те, у кого, например, родители в деревне и умеют делать сборы, дарят мне именно их.

Люблю домашние чаи. Иван-чай у нас есть, липовый точно был… Мяту люблю добавлять в чаи, особенно летом. Она когда остывает, помогает с жаждой справляться. Но больше, конечно, я с водой дружу.

Заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы Наталья Павлова:

– Дома я завариваю зеленый и черный чай. На самом деле все просто: если вижу, допустим, зеленый чай (с жасмином я люблю), то обязательно завариваю.

Мой муж любит крепкий черный чай, поэтому мне приходится подстраиваться под него. Пакетированный чай я не люблю, хотя мы недавно на дачу для удобства купили пакетированный травяной чай. Там были сборы: «Спокойствие и баланс», «Энергия», «Молодость» и «Детокс», и нам захотелось попробовать «Спокойствие и баланс».

И был очень приятный эффект, там лёгкие ноты душицы, мяты. Поэтому чисто травяной в пакетике – почему нет? Очень удобно на самом деле, чтобы не ходить с чайниками, не заваривать. Но если чаепитие – то только заваривать в чайнике.

С иван-чаем знакома, но, честно говоря, не люблю его. То ли я его неправильно завариваю, то ли у меня просто такой вкус.

Главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова:

– Я пью любой чай, то есть в этом плане я всеядная. Очень люблю чай с разными добавками. Тот же самый иван-чай бывает очень интересный, со всякими ягодами и лепесточками.

Вообще, я считаю, если ты пьешь чай в хорошей компании, любая бурда сойдет. И пакетик на троих. В хорошей компании даже просто горячей воды попить – польза.

Чай с сахаром… Мне кажется, это вообще… Есть старый фильм один, в нём говорили: «Чай – хорошо, сахар – хорошо. Зачем смешивать два «хорошо», чтобы получать одно «плохо»?» Тут как с хорошей конфетой: лучше её съесть, чем добавить в кофе или в чай сахар. Там уже идут определённые химические реакции, которые не самым лучшим образом отражаются на нашей печени.

Чай я покупаю у местных производителей. Вы знаете, я вообще ленивая в плане всяких заготовок или закруток. Так что я, по всей видимости, помогаю нашим производителям. Когда я захочу чего-нибудь, пошла и приобрела.

Там все красиво это запаковано, не надо целый килограмм покупать – взял столько, сколько надо. У меня несколько сортов открыто. Пью под настроение.

Чай я завариваю во френч-прессе без всяких ополаскиваний. Я, наверно, не такой гурман, чтобы понять разницу. Делаем лицо попроще – и все. И с удовольствием, когда очередной приказ печатаю или просто какой-нибудь роман читаю (если есть возможность), совмещаю это с чаем с сухофруктами.