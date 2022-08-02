На пропускном пункте «Убылинка» в сторону Латвии скопилась большая очередь из грузовиков

18:46, 02 августа 2022, ПАИ

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Очередь из грузовиков образовалась на российско-латвийской границе перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Убылинка» в сторону Латвии. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-служба Псковской таможни.

«Со стороны Российской Федерации перед МАПП «Убылинка» очередь из грузовых транспортных средств составляет 120 транспортных средств международной перевозки», – говорится в сообщении. Также в ведомстве отмечают, что на въезд в Российскую Федерацию очередь по-прежнему составляет около 330 машин.

«Псковской таможней усилены рабочие смены на всех таможенных постах. За прошедшие сутки таможенным постом МАПП «Убылинка» на выезд оформлено 60 транспортных средств международной перевозки. В настоящее время зона таможенного контроля и нейтральная полоса заполнены оформленными транспортными средствами», – отметили в ведомстве.

Также затруднен пропуск легковых транспортных средств через границу, на данный момент количество оформленных российской таможней транспортных средств для личного пользования составляет около 10 автомобилей, ожидающих разрешения для въезда на пункт пропуска «Гребнево».

«Выпуск оформленных транспортных средств с территории российского пункта пропуска затруднен в связи с неравномерной работой латвийского пункта пропуска «Гребнево». По-прежнему латвийская сторона работает неритмично, транспортным средствам приходится ждать разрешения на въезд/выезд», –отмечают в пресс-службе.

Как ранее сообщала Калининградская областная таможня, на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Чернышевское», единственном действующем на российско-литовском участке границы в Калининградской области, впервые с начала 2022 года отсутствуют очереди большегрузных автомобилей в обоих направлениях.