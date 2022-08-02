69% россиян не были за границей, а 30% – не выезжали за пределы своего региона

23:13, 02 августа 2022, ПАИ

За пределами России никогда не были 69% россиян, никогда не выезжали в другие регионы 30%, выяснил ФОМ. При этом у 62% россиян остались хорошие впечатление о поездке по России. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал РИА Новости.

Большинство опрошенных (33%) хотели бы съездить в путешествие на Байкал, 28% – в Крым, 27% – в Санкт-Петербург, 25% – в Сочи и Краснодарский край. Алтай выбрали бы 24%, Карелию – 18%, Камчатку и Северный Кавказ – 14%.