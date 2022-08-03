Пыльцу иван-чая под микроскопом показали в псковской ветлаборатории

08:46, 03 августа 2022, ПАИ

Псковская областная ветлаборатория опубликовала снимок пыльцы иван-чая под микроскопом. Сопроводили изображение специалисты материалом о том, какую информацию позволяет узнать исследование пыльцевого состава меда.

«Наличие большого количества пыльцы одного вида в пробе меда не всегда свидетельствует о том, что мед получен из нектара именно этого растения. В зависимости от соотношения к количеству нектара зёрна пыльцы, обнаруживаемые в мёде, могут относиться к недопредставленным («нектара много, пыльцы мало»), нормально представленным («нектар ≈ пыльца) и перепредставленным («нектара мало, пыльцы много»)», — рассказали сотрудники ветлаборатории.

Кроме наименования доминирующего медоноса наименование натурального меда может включать в себя место сбора (луговой, полевой, таежный и т. д.), наименование географической местности, связанной с его происхождением (псковский, башкирский, алтайский и т. д.), технологию приготовления (сотовый, центрифужный, прессовый).

Пыльцевой анализ меда также позволяет определить наличие и количество содержащейся в нем пади [сладкая жидкость, выделяемая насекомыми. - ПАИ]. А в зависимости от количества содержащейся в нем пади мед может быть цветочным (при соотношении количества падевых элементов к количеству пыльцевых зерен (ПЭ/ПЗ) 1:1), смешанным (ПЭ/ПЗ от 1 до 3) и падевым (ПЭ/ПЗ выше или равно 3).

