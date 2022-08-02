NASA опубликовала снимок далёкой галактики
NASA опубликовала новое фото, которое прислал телескоп «Джеймс Уэбб», пишет Telegram-канал «КБ».
На снимке видна кольцеобразная галактика Колесо Телеги, расположенная примерно в 500 миллионах световых лет от Земли. Это одна из самых необычных галактик. Она образовалась после того, как столкнулась со своей галактикой-спутником, что полностью изменило ее внешний вид.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
02 августа 2022
На пропускном пункте «Убылинка» в сторону Латвии скопилась большая очередь из грузовиков
31 июля 2022
Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян с приграничных территорий