NASA опубликовала снимок далёкой галактики

23:26, 02 августа 2022, ПАИ

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NASA опубликовала новое фото, которое прислал телескоп «Джеймс Уэбб», пишет Telegram-канал «КБ».

На снимке видна кольцеобразная галактика Колесо Телеги, расположенная примерно в 500 миллионах световых лет от Земли. Это одна из самых необычных галактик. Она образовалась после того, как столкнулась со своей галактикой-спутником, что полностью изменило ее внешний вид.