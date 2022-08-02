Александр Матвеев завоевал серебряные медали в Первенстве Белорусии по гребному спорту
С 27 по 30 июля в Бресте (Республика Беларусь) прошло открытое Первенство Республики Беларусь по гребному спорту. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на Центр спортивной подготовки Псковской области.
В дисциплинах четверка без рулевого, восьмёрка с рулевым серебряные медали завоевал выпускник ВЛГАФК Александр Матвеев.
Тренер Сергей Юрьевич Матвеев.
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02 августа 2022
Александр Матвеев завоевал серебряные медали в Первенстве Белорусии по гребному спорту