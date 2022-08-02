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Спорт

Александр Матвеев завоевал серебряные медали в Первенстве Белорусии по гребному спорту

Серебряные медали завоевал спортсмен из Великих Лук. Фото: Telegram

С 27 по 30 июля в  Бресте (Республика Беларусь) прошло открытое Первенство Республики Беларусь по гребному спорту. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на Центр спортивной подготовки Псковской области. 

В дисциплинах четверка без рулевого, восьмёрка с рулевым серебряные медали завоевал выпускник ВЛГАФК  Александр Матвеев.

Тренер Сергей Юрьевич Матвеев.

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