Александр Матвеев завоевал серебряные медали в Первенстве Белорусии по гребному спорту

23:57, 02 августа 2022, ПАИ

С 27 по 30 июля в Бресте (Республика Беларусь) прошло открытое Первенство Республики Беларусь по гребному спорту. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на Центр спортивной подготовки Псковской области.

В дисциплинах четверка без рулевого, восьмёрка с рулевым серебряные медали завоевал выпускник ВЛГАФК Александр Матвеев.

Тренер Сергей Юрьевич Матвеев.