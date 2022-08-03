Казнить нельзя оправдывать: Псковичка ищет мужчину, который украл ее велосипед из подъезда

09:32, 03 августа 2022, ПАИ

Псковичка ищет мужчину, который украл ее велосипед из подъезда на улице Ижорского Батальона, 13. В группе «Жесть по-псковски» она опубликовала видео с камер наблюдения в подъезде. На видеозаписи видно, что мужчина разговаривал с кем-то по телефону, рассматривал один из стоящих велосипедов, осмотрел лестничный пролет, а затем вытащил велосипед и вышел из подъезда. Комментаторы группы разделились на два лагеря.

Часть псковичей возмутились хранению велосипедов в подъезде. «Убрал мусор из общественного места. Ещё бы обувь хранили на коврике под дверью», «Украл, и правильно сделал» писали подписчики.

«Если твоя вещь лежит у тебя дома под закрытой дверью - это воровство, а если ты просто оставил ее в подъезде, да еще и не принял меры по ее безопасному там нахождению, что вы хотите получить в итоге. Уважение, думать не только о себе и все было бы отлично. Автор скажет, мне тяжело домой тащить велик, так а кто дал разрешение его хранить в подъезде? Что подъезд где-то указан как место для хранения своих вещей? В подъезде есть все гарантии сохранности вашего имущества? Вот в чем причина, один нарушил, второй украл», - поддержала другая подписчица.

Второй лагерь комментаторов возмутился тому, что люди начали оправдывать воровство велосипеда. Жители отметили, что вне зависимости от того пристегнуть велосипед или нет, мужчина не имел право брать чужое имущество.

«Он разговаривая по телефону и уже присмотрел велик, на обратном пути решил прихватить, ибо нечего ему просто так стоять. Ох, руки бы таким отрубать за сам факт, что просто взял чужое и пошёл как ни в чем не бывало», - прокомментировала пост подписчица группы.