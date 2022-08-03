Информационные табло на остановках Пскова подключат до 25 августа

10:51, 03 августа 2022, ПАИ

В «Псковпассажиравтотрансе» рассказали, почему электронные табло, установленные на остановках города, перестали работать.

«Была проведена проверка технического состояния электронных табло. На сегодняшний день часть электронных табло отключена от питания администрацией Пскова в связи с проведением ремонтных работ на остановочных пунктах», — пояснили в организации.

Другая часть табло требует замены солнечных батарей. «Работа в данном направлении будет проведена в течение ближайших дней, ориентировочная дата возобновления работы электронных табло – 25 августа 2022 года», — ответили представители «Псковпассажиравтотранса» на вопрос псковички под одним из постов в личном аккаунте губернатора региона.

Как сообщалось ранее, проект реализуется «Псковпассажиравтотрансом» совместно с правительством Псковской области, администрацией города и Центром открытых информационных систем. Установка интеллектуальных табло позволяет удаленно осуществлять контроль и управление движением пассажирского транспорта, а также информирование граждан о времени прибытия городских автобусов.