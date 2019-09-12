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Общество

Названы адреса остановок в Пскове, где появятся интеллектуальные табло

В Пскове на семи остановочных комплексах появятся интеллектуальные информационные табло. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». 

Новые аппаратные комплексы установят на улице Вокзальной, 23/3 на остановке «Вокзал», на Октябрьском проспекте, 50 на остановке «Улица Гагарина», на Октябрьском проспекте на остановке «Детский парк», на двух остановках на площади Ленина (возле домов 1 и 3).

Новые табло снабжены солнечными батареями и аккумуляторами. На данном этапе проект проходит окончательное согласование, табло готовятся к монтажу.

Проект реализует Псковпассажиравтотранс совместно с администрацией Псковской области, администрацией города Пскова и Центром открытых информационных систем. Создается универсальная транспортная система, сочетающая многофункциональные, энергонезависимые табло- и программное обеспечение, позволяющее удаленно осуществлять контроль и управление движением пассажирского транспорта, а также информирование граждан о времени прибытия городских автобусов.

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