Почта России открыла единый сортировочно-логистический центр в Пскове

11:58, 03 августа 2022, ПАИ

В Пскове открылся обновленный магистрально-сортировочный центр (МСЦ) УФПС Псковской области. Объединение сортировочного и транспортного узлов оптимизирует логистическую инфраструктуру региональной почты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Почта России постоянно совершенствует процессы обработки и доставки почтовой корреспонденции и товаров. В Псковской области проведены масштабные работы по проектированию и строительству объекта, который теперь объединяет на одной территории основные направления: обработка, сортировка почты и распределение логистических потоков внутри области и за её пределами», – рассказал на церемонии открытия МСЦ директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Раньше здание МСЦ располагалось на территории железнодорожного вокзала. Он был удалён от автотранспортного цеха на 10 км.

«МСЦ является единственным входным окном почтовых отправлений в Псковской области. Обновление логистической инфраструктуры и переезд подразделения сортировки отправлений на территорию автотранспортного цеха оптимизирует транспортную логистику, процесс обработки и доставки почтовой корреспонденции», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Обновлённое здание МСЦ, площадью 960 кв.м. оборудовано по последнему слову техники и будет обеспечивать ежемесячную обработку более 4,7 млн. отправлений.

Сортировка и обработка почтовых отправлений осуществляется на 4 магистральных маршрутах, 22 межрайонных, 17 внутрирайонных и 20 внутригородских маршрутах. Ежедневно грузы развозят 34 автомобиля.