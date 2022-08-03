Петербургские врачи-репродуктологи проведут бесплатные приёмы в Пскове
6 августа в женской приёмы проведут петербургские врачи-репродуктологи. Об этом сообщается в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».
К врачам можно обратиться по вопросам бесплодия различного происхождения, невынашивания беременности, подготовки к ЭКО.
Врач-репродуктолог выявляет возможную причину нарушений, назначает комплексную диагностику состояния половой системы и составляет индивидуальную тактику лечения. Репродуктолог также помогает паре определять оптимальное время для зачатия и при необходимости подбирает наиболее подходящий метод контрацепции.
На приём можно прийти с готовыми анализами и вместе партнёром. Телефоны для записи: +7 (8112) 56-92-73, 56-92-58.
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