Петербургские врачи-репродуктологи проведут бесплатные приёмы в Пскове

13:04, 03 августа 2022, ПАИ

6 августа в женской приёмы проведут петербургские врачи-репродуктологи. Об этом сообщается в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

К врачам можно обратиться по вопросам бесплодия различного происхождения, невынашивания беременности, подготовки к ЭКО.

Врач-репродуктолог выявляет возможную причину нарушений, назначает комплексную диагностику состояния половой системы и составляет индивидуальную тактику лечения. Репродуктолог также помогает паре определять оптимальное время для зачатия и при необходимости подбирает наиболее подходящий метод контрацепции.

На приём можно прийти с готовыми анализами и вместе партнёром. Телефоны для записи: +7 (8112) 56-92-73, 56-92-58.