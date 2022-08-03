В Пскове стартовала всероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!»

13:24, 03 августа 2022, ПАИ

В Пскове стартовала всероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!», направленная на просвещение населения и способствующая воспитанию культуры у всех участников дорожного движения на перекрёстках. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации в ходе пресс-тура рассказала инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Любовь Ильюкова.

Мероприятие охватывает все категории участников дорожного движения: это пешеходы, водители, будущие водители. Проводятся различные семинары, тренинги и активности в местах большого скопления населения.

Уже сейчас в Пскове организована площадка для детей в Детском парке, где эксперты из центра «Движение без опасности» учат стандартным жестам регулировщика и за участие дарят сувениры. После обучения дети могут вместе с организаторами станцевать «танец регулировщика».

Действует площадка и на АЗС, где водители могут на время по картинкам продемонстрировать своё знание правил дорожного движения на перекрёстках. Всем участникам также вручают сувениры.

Такие интерактивные площадки будут работать до 7 августа в разных точках Пскова.

Отметим, что региональный этап социальной кампании «Расставь приоритеты!» проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства просвещения Российской Федерации.