В Подмосковье горит склад интернет-магазина Ozon

14:53, 03 августа 2022, ПАИ

В подмосковной Истре загорелся склад маркетплейса Ozon, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Одной из причин быстрого роста площади возгорания стало позднее сообщение о возгорании в МЧС.

Согласно последним данным, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров. На тушение направлены два вертолёта Ка-32. Из здания эвакуировано более 1 000 сотрудников. В компании также рассказали, что покупателям и продавцам выплатят компенсации.

Предположительной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети, а потоки воздуха после обрушения кровли раздули пожар, тем самым увеличив его площадь.

Добавим также, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания.