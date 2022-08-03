В Подмосковье горит склад интернет-магазина Ozon
В подмосковной Истре загорелся склад маркетплейса Ozon, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Одной из причин быстрого роста площади возгорания стало позднее сообщение о возгорании в МЧС.
Согласно последним данным, площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров. На тушение направлены два вертолёта Ка-32. Из здания эвакуировано более 1 000 сотрудников. В компании также рассказали, что покупателям и продавцам выплатят компенсации.
Предположительной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети, а потоки воздуха после обрушения кровли раздули пожар, тем самым увеличив его площадь.
Добавим также, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания.
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