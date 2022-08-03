В Псковском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины

18:09, 03 августа 2022, ПАИ

3 августа 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение жителя областного центра, который от полученного огнестрельного ранения скончался в медицинском учреждении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, потерпевший получил огнестрельное ранение в пригороде Пскова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координирует руководство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.