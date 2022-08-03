Местонахождение 20 работников горящего склада Ozon пока неизвестно
Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье выросла до 55 тыс квадратов, рухнула часть стены, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Вся площадь склада - 75 тысяч квадратных метров.
Системы пожаротушения и оповещения сработали штатно при возгорании на складе Ozon в подмосковной Истре, сообщили представители компании Ozon.
Местонахождение около 20 работников горящего склада Ozon в Подмосковье пока неизвестно, ссылаясь на свои источники передала телекомпания Рен ТВ. Они есть в списках, но могли раньше уйти домой после начала пожара.
Проблем с покупками на Ozon у пользователей из-за пожара в Подмосковье не возникнет - заказы доставят с других складов пообещали в пресс-службе маркетплейса.
Тем временем акции Ozon упали в цене в связи с большим пожаром аж на 7%
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