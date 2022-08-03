Противопожарный рейд прошёл в домовладениях Пскова

21:22, 03 августа 2022, ПАИ

3 августа 2022 года сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области проведен профилактический рейд на территории города Пскова по пресечению правонарушений, связанных с нарушением требований пожарной безопасности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



В ходе данного мероприятия проведены профилактические беседы с гражданами о правилах пожарной безопасности при выжигании сухой травянистой растительности и мусора, доведены порядок использования открытого огня и разведения костров на землях населенных пунктов и номера вызовов пожарно-спасательных подразделений, доведена информация о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей для обеспечения пожарной безопасности в домовладениях, распространены памятки о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций и листовки о мерах пожарной безопасности.