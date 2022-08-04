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Общество

Жители Гдова смогут принять участие в городской квест-игре «Легенды древнего города»

В преддверии Дня Гдова молодёжный центр проведёт городскую квест-игру «Легенды древнего города», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

12 августа с 16:00 начнётся регистрация команд в ЦДК на улице Ленина, 1, в 17:00 пройдёт торжественное открытие и старт игры.

На следующий день, 13 августа, в Гдове состоится показ костюмов в рамках конкурса Псковского центра народного творчества «Национальный костюм». Зрители увидят работы реконструкторов и модельеров Псковской области, вдохновлённых костюмами ушедших эпох.
 

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