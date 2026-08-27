Августовская педагогическая конференция прошла в Великих Луках

17:06, 27 августа 2026, ПАИ

Августовская конференция работников образования прошла в Великих Луках сегодня, 27 августа. Темой мероприятия стал Год единства народов России и Год дошкольного образования, а также интеграция приоритетов в муниципальную образовательную повестку. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

В работе конференции приняли участие педагоги, руководители образовательных организаций, ветераны педагогического труда, молодые специалисты и почётные гости.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев и депутат Государственной Думы Александр Козловский.

В ходе конференции участники подвели итоги прошедшего учебного года и определили приоритеты на новый. Особое внимание уделено вопросам формирования единого образовательного пространства, повышению качества образования и созданию комфортных условий для педагогов и обучающихся.

Также на сцене вручили муниципальные награды лучшим представителям сферы, а ряд педагогов дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования получили благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие сферы образования города.

Отдельный блок конференции был посвящён развитию образовательной инфраструктуры. В частности, в рамках капитального ремонта и модернизации были заменены оконные блоки в Лицее № 11, Центре образования и детском саду № 20, отремонтированы пищеблоков и обеденных залов в Центре образования, школах № 2 и № 16, детском саду № 20, отремонтированы групповые и учебные кабинеты в детских садах № 3, 4, 8, а также в Детско-юношеским спортивных школах № 1 и № 3.

Кроме того, отремонтированы ограждения в детском саду № 26, модернизированы системы видеонаблюдения в детском саду № 21, оборудован пункт охраны в школе № 13 и усовершенствована система контроля доступа в школе № 1. Также отремонтированы спортивные залы в школе № 17 и Кадетской школе, выполнен ремонт гардеробов в педагогическом лицее, обновлено асфальтовое покрытие в кадетской школе и детском саду № 5, выполнена укладка тротуарной плитки в школе № 5.

В новом учебном году в школы и учреждения дополнительного образования города пришли 17 молодых педагогов.

«Система образования Великих Лук полностью готова к началу учебного года: все объекты инфраструктуры приведены в порядок, созданы безопасные и комфортные условия для обучения и воспитания детей», – отметили в администрации города.

Ранее в Пскове прошло августовское педагогическое совещание. В ходе пленарного заседания с видеообращением к участникам обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Поздравительный адрес педагогам направил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. К присутствующим также обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.