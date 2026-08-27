Псковские промышленники проходят стажировку в региональном правительстве

16:39, 27 августа 2026, ПАИ

Псковская область проводит региональную стажировку руководителей промышленных предприятий. Мероприятие проходит в формате открытого диалога в региональном правительстве, сообщили ПАИ в пресс-службе.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к представителям промышленного сообщества региона обратился министр экономического развития области Андрей Михеев.

«Это в первую очередь информационно-практическое мероприятие. Проведение стажировки в таком формате подразумевает общение и обсуждение вопросов развития отрасли в регионе. От представителей промышленного сектора был запрос на такую встречу, мы ее организовали. Одна из ключевых тем стажировки — актуальные меры поддержки промышленников. Мы стараемся активно продвигать инструменты, которые предлагает федеральный центр, Минпромторг РФ и курируемые им институты развития. Работают президентские нацпроекты, федеральные и региональные программы. Направления самые разные», — отметил Андрей Михеев.

«Только сообща, обмениваясь практиками, мы можем усиливать экономический эффект в Псковской области», — обратила внимание генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.

В программе стажировки — три тематических блока. Кроме мер государственной поддержки участники обсудят вопросы развития производственных площадок и направлений деятельности, а также выход на новые рынки. Спикерами выступают представители институтов развития и действующие предприниматели.

Руководители предприятий в рамках стажировки проведут двусторонние B2B-встречи для выстраивания внутрирегиональных производственных связей.

Организатор мероприятия — правительство Псковской области совместно с региональным Фондом инвестиционного развития.