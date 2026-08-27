О курьёзе на встрече с президентом рассказала представительница народа сето

15:53, 27 августа 2026, ПАИ

Курьёзный случай произошёл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным у руководителя детского ансамбля «Птенцы» Елены Вариксоо. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в программе «Минкульт» в четверг, 27 августа.

По словам Вариксоо, на встрече с главой государства был поднят вопрос о национальной кухне народа сето. Однако она не сразу поняла, о чём идёт речь. «Я настолько растерялась в моменте, что подумала, что речь идёт о той кухне, которую мы купили в рамках реализации нацпроекта. Поэтому я начала рассказывать про холодильники», – поделилась руководитель ансамбля.

Ситуация произошла во время встречи Елены Вариксоо с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 30 апреля в Москве в День коренных малочисленных народов России. Мероприятие прошло в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Вариксоо представляла народ сето на встрече с главой государства, где также присутствовали представители других коренных малочисленных народов страны.

После того как президент уточнил, что интересуется именно национальными блюдами, Вариксоо рассказала о луковом пироге с карамелизованным луком, тыквенном компоте и мульгикапсаде – тушёной квашеной капусте с мясом и перловкой.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.