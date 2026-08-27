Псковичка победила на музыкальном фестивале в Канаде

16:11, 27 августа 2026, ПАИ

15-летняя псковичка Елизавета Полонская стала победительницей международного фестиваля-конкурса International String Connections Conference & Festival 2026, который прошёл в Эдмонтоне, Канада. Об этом ПАИ сообщили в Первой музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова, где учится Елизавета.

В этом году в мероприятии приняли участие музыканты из Канады, России, Китая, Египта, Кубы, Кипра, Финляндии, США и других стран. В программе были представлены разные направления – скрипка, альт, виолончель, гитара, флейта, камерные ансамбли и струнные оркестры.

Елизавета Полонская выступила в сольной категории флейты, исполнив программу из трёх произведений мировых классиков. Псковская делегация была представлена не только сольным исполнителем. В числе участников фестиваля также были струнный ансамбль Псковской детской музыкальной школы и камерный дуэт из Пскова.

Её победа стала результатом таланта и ежедневного труда флейтистки, регулярных репетиций, поддержки семьи и работы педагога Германа Мерекина, отметили в учреждении.

Ранее сообщалось, что музыкально-поэтическая композиция «Песни старой России» прозвучит в Псковской областной филармонии 1 октября.