День презентации Витебской области пройдёт в Пскове

16:02, 27 августа 2026, ПАИ

День презентации Витебской области Республики Беларуси пройдёт в Пскове 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

День Витебской области откроется в 16:00 в Финском парке. Гостей ждёт насыщенная программа, которая познакомит с культурой и традициями соседней братской республики.

В концерте примут участие творческие коллективы Республики: народные песни и танцы сменятся современной хореографией, а яркие костюмы и искренние выступления не оставят равнодушными никого, отметили организаторы.

«Приходите на главную сцену – окунитесь в атмосферу белорусского гостеприимства и самобытности!» – подчеркнули в дирекции.

Также в Пскове пройдёт бизнес-встреча с предприятиями Витебской области.

Обмен Днями между Псковской и Витебской областями стал уже традицией.