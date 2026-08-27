День презентации Витебской области пройдёт в Пскове
День презентации Витебской области Республики Беларуси пройдёт в Пскове 28 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
День Витебской области откроется в 16:00 в Финском парке. Гостей ждёт насыщенная программа, которая познакомит с культурой и традициями соседней братской республики.
В концерте примут участие творческие коллективы Республики: народные песни и танцы сменятся современной хореографией, а яркие костюмы и искренние выступления не оставят равнодушными никого, отметили организаторы.
«Приходите на главную сцену – окунитесь в атмосферу белорусского гостеприимства и самобытности!» – подчеркнули в дирекции.
Также в Пскове пройдёт бизнес-встреча с предприятиями Витебской области.
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