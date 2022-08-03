ФОТОФАКТ На Ольгинском мосту сегодня красили перила
Ольгинский мост в Пскове находится на реконструкции. На время работ в створе улиц Профсоюзной и Розы Люксембург установлен временный мост через реку Великую.Сегодня на Ольгинском мосту рабочие красили перила.
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