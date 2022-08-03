Культуру – в массы. Главные события месяца глазами экспертов. Июль 2022 года

10:03, 04 августа 2022, ПАИ

Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма. В июле практически каждые выходные в регионе проходили массовые концерты и фестивали. Еженедельный формат культурно-массовых событий становится не исключением, а правилом региональной жизни. Наряду с этим, несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, в регионе стартовало сразу несколько инфраструктурных проектов, потенциал которых сложно недооценить.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводятся средние баллы, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

Топ-5

5-е место. Кузнечный фестиваль, «Соловьиная ночь», День Пскова, «Знак русского», «Западные ворота» – череда массовых культурных мероприятий проходила в регионе нон-стоп

Приведённый перечень неполон, культмасс проходил практически каждые выходные, локализуясь не только в Пскове, но и за пределами областного центра. Никто не брался посчитать совокупное число гостей и зрителей всех июльских массовых мероприятий и тем более «отделять» туристов от псковичей – существующий инструментарий подсчётов не позволяет делать это с высокой степенью точности. Но очевидно, что общее количество исчисляется уже не десятками, а сотнями тысяч.

Курс, взятый на развитие событийного туризма в правительстве Псковской области, чётко выдерживается и приносит свои плоды. У туристов, которые выбирают в качестве места для путешествия наш регион, уже нет вопросов, что посмотреть кроме классического квартета Псков – Изборск – Печоры – Пушкинские Горы. Тур меню гораздо разнообразнее, а шанс нарваться (в хорошем смысле этого слова) на качественный концерт, фестиваль или праздник близится к стопроцентному, во всяком случае летом.

При этом плотность событий – для Псковской области величина, верхняя отметка которой пока не достигнута. Практика показывает, что запрос на «событийку», на зрелищность будет расти постоянно, так же как и конкуренция с другими туристическими центрами не только Северо-Запада, но и всей России.

Но видеть массу улыбающихся и счастливых псковичей и гостей на улицах наших городов, районных центров, сёл и даже деревушек – это огромное удовольствие, которое хочется многократно продлять и повторять.

4-е место. В Любенске сгорело здание усадьбы композитора Н. А. Римского-Корсакова

2 июля в Плюсском районе дотла сгорело музейное здание усадьбы композитора Римского-Корсакова. Комплекс в Любенске – часть Псковского музея-заповедника, который менее года назад возглавила Светлана Мельникова, кооптированная в регион из Владимира.

Пожары в архитектурно-исторических памятниках в Псковской области случались и ранее. В 1995 году сгорел костёр (крыша) Покровской башни Псковского кремля, в 2010 году огонь уничтожил костры сразу двух башен – Власьевской и над Рыбницкими воротами. Сейчас, слава богу, все три башни стоят с покрытыми головами.

Пожар в усадьбе композитора, безусловно, ЧП для всего региона, независимо от юридического подчинения федеральному музею-заповеднику. На происшествие оперативно отреагировали все – и Светлана Мельникова, и глава региона Михаил Ведерников.

«Тем не менее скорейшее восстановление усадьбы – это вызов, в первую очередь – для руководителя Псковского музея-заповедника. Встаёт вопрос о привлечении внеочередного федерального финансирования, что в нынешних условиях не так и просто. В конце концов, это ещё и вопрос личной репутации для Светланы Мельниковой. В регион она прибыла, когда значительная часть работы по привлечению ресурсов на объекты музея была уже выполнена, теперь же новая, стрессовая задача», – считает один из экспертов ПАИ.

Вопрос восстановления, безусловно, является общим для Псковского музея-заповедника и региональных властей. Это не та история, в которой стороны имеют право перетягивать одеяло на себя. Очевидно, что правительство региона задействует все свои возможности привлечения средств для восстановления усадьбы. Будем надеяться, что дом композитора будет восстановлен быстро, а пожар был последним и самым худшим, что случалось с объектами наследия Псковской области.

3-е место. Началось строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ

В Пскове стартовало строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Этот проект был представлен президенту России Владимиру Путину в сентябре 2021 года и получил его одобрение. Теперь началась практическая стадия его реализация. По плану строительство должно быть завершено через год, в июне 2023-го.

Появление современного корпуса – это шаг вперёд в развитии медицинского направления университета, с одной стороны, а с другой – укрепление связки между вузом и клиническими медицинскими учреждениями региона.

Конечно, новые стены вызовы, прежде всего кадровый, который остро стоит перед системой здравоохранения Псковской области, не закроют. По большому счёту это обёртка, форма, которую ещё предстоит заполнить содержанием, прежде всего квалифицированными преподавательскими кадрами, практиками своего дела.

«Медицинские школы складываются десятилетиями. Псковский университет только в самом начале этого сложного пути, на котором у него масса конкурентов, тут никаких иллюзий питать не надо. Однако с чего-то начинать надо, а новый корпус, который удалось пролоббировать Михаилу Ведерникову на самом высоком уровне, – это, конечно, прекрасные стартовые условия. Посмотрим, сумеют ли вуз и регион ими грамотно воспользоваться», – заявил один из собеседников ПАИ, имеющий многолетний опыт врачебной практики и преподавания.

2-е место. Губернатор Михаил Ведерников и гендиректор холдинга «Новапорт» Сергей Рудаков обсудили планы развития аэропорта «Княгиня Ольга»

В июне холдинг «Новапорт» приобрёл 74 % акций псковского аэропорта, стратегического для развития транспортной инфраструктуры региона объекта. А в начале июля глава региона Михаил Ведерников и гендиректор компании Сергей Рудаков предметно обсуждали планы развития воздушной гавани Пскова.

Конечно, псковичи и гости области не в особом восторге от аэропорта Пскова. Несмотря на усилия, которые прикладывает коллектив во главе с Артёмом Тарасовым, инфраструктура того же терминала требует существенных вложений. Появление кафе, ВИП-залов, санитарных комнат – это хорошо, но кардинально вопрос о появлении современного аэровокзала не решает.

С появлением крупного инвестора в лице «Новапорта» шансы на превращение аэропорта Пскова в место, куда как минимум не стыдно прилетать, существенно увеличиваются.

В краткосрочных планах «Новапорта» – оборудовать зону прилёта и выдачи багажа, осуществить монтаж климатических сплит-систем, чтобы пассажирам было комфортно в помещении и зимой и летом. Движущаяся лента для багажа в здании уже появилась.

В рамках дальнейшего развития аэропортового комплекса города Пскова планируется проектирование и строительство нового терминала и прилегающей инфраструктуры, заявил на встрече с губернатором Сергей Рудаков.

В планах «Новапорта» к 2025 году нарастить пассажиропоток в псковском аэропорту свыше 200 тысяч человек и увеличить число направлений втрое. Одно новое направление может появиться уже в этом году. Речь, по нашей информации, идёт об авиамаршруте Псков – Казань.

«Когда Ведерников только пришёл в регион, он сразу заявил, что Псков надо делать транспортно доступным. И поступательно идёт в этом направлении: «Ласточки», спасение аэропорта и открытие чуть ли не с нуля сразу нескольких популярных авианаправлений. Если и с заявлениями нового инвестора выгорит, а хочется в это верить, то останется в очередной раз снять шляпу», – отметил один из экспертов ПАИ.

1-е место. Завершился этап выдвижения кандидатов на больших муниципальных выборах в Псковской области

1 783 кандидата заявили о своём выдвижении на выборах, которые пройдут во всех без исключения муниципалитетах региона 11 сентября. Сейчас ТИК принимают документы кандидатов на регистрацию и проверяют их.

Однако уже на этапе выдвижения эксперты обратили внимание на казусы, которые произошло с несколькими партиями.

Так, региональное отделение «Яблока» откровенно накосячило с подготовкой документов кандидатов-одномандатников в Псковскую гордуму и списочников – в Великолукскую.

Представители избирательных комиссий говорят о том, что впервые за несколько лет пакет документов «яблочников» был оформлен настолько безграмотно.

Косвенно провал партии ставит вопрос о компетентности члена облизбиркома от «Яблока» Елены Маятниковой. Обладая всей полнотой информации о новациях избирательного законодательства, она могла бы давать качественные консультации своим однопартийцам при подготовке документов. Но то ли не стала этого делать, то ли компетенций явно оказалось недостаточно. Подробно мы останавливались на вопросах к «Яблоку» в нашем телеграм-канале.

В конечном итоге не лишена смысла версия, которая связывает неуспешный старт «Яблока» с намеренными действиями главного псковского «яблочника» Льва Шлосберга. Зачем он это делает? Ну, например, потому что ресурсов на кампанию он так найти и не смог. Или всё потратил на разъезды по региону в поисках кандидатов, чем в своё время похвастался: мол, накатал с водителем более 10 тысяч км за несколько недель.

«Яблоко» не единственная партия, которая «отличилась» уже на старте выборной кампании. Обком КПРФ «в связи с новыми обстоятельствами» сам отозвал с выборов главы Гдовского района кандидатуру товарища Поршнёва, который, похоже, в обкоме товарищем оказался не всем. Понятно, что как кандидат Поршнёв был конкурентом так себе, скорее, наоборот, нёс ощутимый репутационный ущерб партии. Кто и где спохватился по этому поводу, в Пскове или в Москве, гадать не будем, но факт остаётся фактом: в КПРФ царит неразбериха с подбором кандидатов.

Вопросы есть и к «Новым людям», которым после выборов в Госдуму многие прочили большое политическое будущее. Будущее для «Новых», похоже, наступило не везде. Это в Красноярском крае у них всё неплохо, а вот в Пскове на этапе выдвижения у избирательной комиссии возникли вопросы к достоверности подписей в представленных партией документах. Так себе начало для молодой и начинающей партии.

Лидером по числу выдвинутых кандидатов закономерно стала «Единая Россия»: их у партии более полутысячи. Очевидно, что при таком количестве кандидатов шанс на совершение юридической ошибки при подготовке документов существенно выше, тем более если вспомнить, что среди членов избирательных комиссий есть и делегированные партиями – оппонентами единороссов. Однако для «Единой России» этап выдвижения прошёл чисто, без помарок. Удивляться здесь особо нечему: единороссы подготовку к избирательной кампании начали гораздо раньше своих конкурентов, многие из которых вскакивали в последний вагон выборов в последний момент.

Как бы то ни было, избирательная кампания уже на этапе выдвижения привлекает к себе много внимания, а выходящий на старт кандидатский состав во многом предопределит, каким будет муниципальный депутатский корпус в Псковской области.

Топ-10