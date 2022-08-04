В ноябре псковичи увидят фрески мелетовской церкви Успения

10:15, 04 августа 2022, ПАИ

Псковский музей-заповедник и научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря договорились о совместном проекте, посвященном 560-летию со времени строительства храма, сообщает Telegram-канал музея.

Исследованием церкви Успения Богородицы в Мелетово, расположенной на старинном тракте в сторону Великого Новгорода и Москвы, занималось большое количество реставраторов-исследователей. Но среди всей плеяды мастеров особенно выделялось имя Адольфа Николаевича Овчинникова. При создании реплик фресок церкви он применил особую технологию, которая предусматривала воспроизведение изображений с реконструкцией. Таким образом, реставратор восполнял утраты, восстанавливая всю композицию.

В центре Грабаря сейчас находятся несколько десятков полнометражных копий фресок Успенской церкви, которые в реальном времени сложно рассмотреть без специального осветительного оборудования. Во время исследований Адольф Овчинников сумел сделать качественные фотографии, которые потом стали основой хорошо отрисованных реконструкций. В ноябре наследие заслуженного реставратора представят псковичам и гостям города, ценителям древней живописи.

«В общей сложности в храме Успения Богородицы находится более ста иконописных сюжетов, в том числе несколько уникальных сюжетов, которые не встречались в других храмах, которые мы не могли видеть прежде, например, «Чудо со скоморохом». Также большой интерес вызывают сцены из земной жизни Христа. И это самое настоящее чудо, что мы получим возможность увидеть древние фрески Успенской церкви во всей своей красоте», - пояснила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В этом году исполняется 560 лет со времени постройки памятника. В честь этого до 15 сентября церковь Успения Богородицы в Мелетово будет доступна для посещения для организованных групп (до 11 человек). Только по предварительной заявке по телефону: +79113787225. Время приема групп: понедельник-пятница с 10:00 до 14:00.