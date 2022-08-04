Псковские археологи поделились очередной находкой из раскопа на Завеличье
Археологи поделились новой находкой из раскопа на Завеличье, сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Игральные кости найдены на территории Немецкого гостиного двора. Археологи обратили внимание на размер кубиков, которые даже меньше рублёвой монеты.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
04 августа 2022
Советник губернатора призвал псковичей вакцинироваться до начала новой волны коронавируса