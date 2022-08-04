Фрески мелетовской церкви Успения увидят псковичи в ноябре

10:40, 04 августа 2022, ПАИ

Псковский музей-заповедник и научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря договорились о совместном проекте, посвящённом 560-летию со времени строительства храма. Псковичи смогут увидеть фрески мелетовской церкви Успения в ноябре.

Исследованием церкви Успения Богородицы в Мелетово, расположенной на старинном тракте в сторону Великого Новгорода и Москвы, занималось большое количество реставраторов-исследователей. Но среди всей плеяды мастеров особенно выделялось имя Адольфа Овчинникова. При создании реплик фресок церкви он применил особую технологию, которая предусматривала воспроизведение изображений с реконструкцией. Таким образом, реставратор восполнял утраты, восстанавливая всю композицию.

В центре Грабаря сейчас находится несколько десятков полнометражных копий фресок Успенской церкви, которые в реальном времени сложно рассмотреть без специального осветительного оборудования. Во время исследований Адольф Овчинников сумел сделать качественные фотографии, которые потом стали основой хорошо отрисованных реконструкций. В ноябре наследие заслуженного реставратора представят псковичам и гостям города, ценителям древней живописи.

«В общей сложности в храме Успения Богородицы находится более ста иконописных сюжетов, в том числе несколько уникальных сюжетов, которые не встречались в других храмах, которые мы не могли видеть прежде, например «Чудо со скоморохом». Также большой интерес вызывают сцены из земной жизни Христа, – пояснила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – И это самое настоящее чудо, что мы получим возможность увидеть древние фрески Успенской церкви во всей их красоте».

В этом году исполняется 560 лет со времени постройки церкви Успения Богородицы в селе Мелетово Псковской области. Храм является памятником высочайшего художественного уровня, свидетельствующим о расцвете псковской архитектуры в середине XV века, с единственным сохранившимся 32-скатным покрытием кровли и оригинальным решением алтарных частей.

Мелётовская живопись уникальна своими сюжетами, необычностью иконографической программы, манерой исполнения. Фрески Успенской церкви в Мелетово являются выдающимся памятником русской монументальной живописи. Построенный и расписанный по заказу псковских посадников и бояр, памятник отражает культурные, идеологические и политические тенденции Псковской вечевой республики.

До 15 сентября 2022 года церковь Успения Богородицы в Мелетово доступна для посещения организованными группами (до 11 человек) только по предварительной заявке по телефону 8-911-378-72-25. Время приёма групп: с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00.