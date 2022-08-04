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Общество

Количество отрядов юных инспекторов движения растёт в Пскове

Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) растёт в Пскове, в образовательных учреждениях города их уже более 30. Об этом сообщила и. о. начальника управления образования администрации Пскова Марина Александрова 3 августа во время пресс-конференции, посвящённой старту всероссийской социальной кампании «Расставь приоритеты!», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Александрова подчеркнула, что отряды ЮИД есть в каждой школе Пскова. Ключевое мероприятие для отрядов – «Безопасное колесо». В этом году 20 образовательных учреждений представили свои команды. Всего приняли участие 80 человек в Пскове, помимо этого, были представители школ Псковского района, уточнила она.

«Активное участие в различных акциях и мероприятиях принимает отряд ЮИД из многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова. В этом году отряд будет представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», – рассказала Марина Александрова.

Она также отметила, что безопасность детей на дороге – это один из приоритетов в работе образовательных учреждений. Работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Пскова проводятся системно в тесном сотрудничестве с представителями ГИБДД города Пскова и Псковской области.

«Мы думаем о новых формах проведения этих мероприятий по безопасности дорожного движения, о новых формах взаимодействия с нашими партнёрами из ГИБДД», – добавила Марина Александрова и выразила надежду, что старт кампании «Расставь приоритеты!» даст новый импульс работе.

Отметим, что региональный этап социальной кампании «Расставь приоритеты!» проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства просвещения Российской Федерации.

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