«Лето с ДетСоветом!» пройдёт в Псковской области с 6 по 23 августа

13:43, 04 августа 2022, ПАИ

С 6 по 23 августа в лагере «Стремительный» в Печорском районе пройдёт региональная смена лидеров «Лето с ДетСоветом!», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Летняя смена лидеров Псковского детского форума — это интерактивная площадка для детей Псковской области, призванная способствовать решению одновременно трех задач: образовательно-коммуникативной, досуговой и оздоровительной.

В смене примут участие 90 ребят из 23 муниципалитетов региона: члены Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области, представители ученического самоуправления, активисты общественных и волонтерских организаций.

Для участников смены будут организованы обучающие занятия по развитию у них социальных навыков: ответственному лидерству, умению работать в команде, ораторскому мастерству, развитию навыков находить и реализовывать управленческие решения, озвучивать свою позицию и быть услышанными. Не обойдется и без спортивных, творческих, патриотических мероприятий. С ребятами будут работать опытные вожатые ПсковГУ, отмечают организаторы.

Смена лидеров проходит при поддержке правительства Псковской области и уполномоченного по правам ребенка региона.