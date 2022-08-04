Фестиваль гусельной музыки пройдёт в Красногородском районе 19 августа

13:51, 04 августа 2022, ПАИ

В деревне Платишино Красногородского района идёт подготовка к фестивалю гусельной музыки «Граинская сторона», который состоится 19 августа. Начало фестиваля в 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Гостей праздника ждут выступления известных гусляров из Пскова и Санкт-Петербурга – солистки ансамбля «Гусляры России», художественного руководителя ансамбля гусляров «Псков» Ольги Алексеевой и гуслярши, композитора Ольги Глазовой.

«Украшением фестиваля станет ансамбль гусляров «Лель» (руководитель Елена Ленина, концертмейстер Илья Хмелев), который порадует зрителей мелодичным звучанием на древнерусском инструменте», – отметили в пресс-службе.

Юных музыкантов – гусельников ждёт творческая встреча с Ольгой Алексеевой, в рамках которой пройдёт мастер-класс.