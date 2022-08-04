В Великих Луках установили баннер с военнослужащим, погибшим на Украине
Великолучанину Сергею Кирьякову, который погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, установили памятный баннер на территории торгового центра в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Добавим, что гвардии старший лейтенант ВДВ России награждён орденом Мужества посмертно.
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