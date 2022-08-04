Конкурсная комиссия приступает к оценке лучших поселений Псковской области

16:22, 04 августа 2022, ПАИ

Лучшие поселения Псковской области определит до середины сентября жюри регионального конкурса. Знакомство с муниципальными практиками начнётся с 10 августа и будет проходить на местах. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов представит в экспертной группе областное Собрание депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Конечная цель конкурса, по словам начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елены Тимашовой, не просто определить победителей, а распространить впоследствии лучшие практики в других муниципалитетах. На конкурс заявилось 8 городских поселений и 19 сельских. Традиционно конкурс проводится в трёх номинациях: Красота, комфорт, порядок, Самое здоровое поселение и Территория культуры. Победный грант предусмотрен для первого и второго мест: в конкурсе городских поселений он составит 900 и 400 тысяч рублей, среди сельских – 650 и 283 тысячи рублей, причём в этой категории лидеров отдельно определят в двух группах: до 1700 жителей и более.

«Мы можем допустить до участия в конкурсе все 27 поселений, представивших заявки – все соответствуют критериям», - сообщила членам конкурсной комиссии Елена Тимашова и предложила коллегам согласовать график выездов – в состав экспертных групп войдут представители органов исполнительной, законодательной власти и общественности. «Нам нужно проехать каждый муниципалитет и своими глазами увидеть результаты практик, которые презентуют поселения. Последний выезд запланирован на 13 сентября, после чего мы сможем подвести итоги», - добавила руководитель управления.

Алексею Севастьянову предстоят поездки в Гдовский, Новоржевский и Локнянский районы. «Для меня это дело новое, но сама по себе эта история очень симпатичная, - прокомментировал предстоящую работу в составе жюри председатель парламентского комитета по МСУ. – Судя по количеству поступивших заявок, люди весьма активно откликнулись. Оценивать результат такой работы – очень ответственно, но я более чем уверен – то, что увижу, однозначно порадует глаз и душу».

Депутат рассказал, что реализацию общественной инициативы наблюдает в одной из деревень Печорского района. Это поселение не участвует в конкурсе, но, по словам Алексея Севастьянова, день и ночь, в выходные и в рабочие дни жители сами, безвозмездно благоустраивают свою территорию. «Это вызывает большое уважение и восторг!» - отметил активную позицию сельских жителей председатель парламентского комитета.

Конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проводится в регионе с 2016 года и всегда находит отклик среди участников.