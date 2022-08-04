День открытых дверей состоялся в псковском следственном изоляторе

17:36, 04 августа 2022, ПАИ

В Пскове в следственном изоляторе №1 осужденные, отбывающие наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию, встретились с родными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Перед посещением для близких заключенных провели инструктаж о правилах поведения на режимном объекте. В частности, им показали документальный фильм о СИЗО. Гости также смогли задать вопросы администрации учреждения.

В сопровождении сотрудников родственники посетили основные объекты жизнеобеспечения: столовую, часовню, спортзал, комнату психологической разгрузки, спальное помещение отряда. Родные смогли убедиться, что отбывающие наказание граждане обеспечены необходимыми материальными принадлежностями, отметили в ведомстве.

В завершении ознакомительной экскурсии состоялось чаепитие. Осужденные и их родные вместе смогли провести время и пообщаться.

«Встреча осужденных с родственниками носит исключительно положительный характер и воспитательный эффект. Таким образом мы готовим людей к освобождению, их дальнейшему законопослушному поведению в обществе», - отметил заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Сергей Горячев.