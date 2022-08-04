Псково-Печерский монастырь оказался на 58-м месте по числу поисковых запросов на достопримечательности в Яндексе

17:32, 04 августа 2022, ПАИ

Псково-Печерский монастырь оказался на 58-м месте по числу поисковых запросов на достопримечательности в Яндексе, и это лучшая позиция псковских достопримечательностей в списке запросов на более чем две тысячи достопримечательностей в России. Такие данные приведены в исследовании интернет-портала.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





«В России десятки тысяч культурных объектов: музеев, храмов, памятников, парков и так далее. Мы решили узнать, сколько среди них достопримечательностей, известность которых выходит за пределы городов, где они расположены. Для этого отобрали объекты, которые соответствуют двум условиям: у объекта есть страница в Википедии; пользователи из других городов задали про него не менее 500 запросов в поиске за год», - прокомментировала свое исследование компания.