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Без паники: как подготовиться к прогулке в лесу и что делать, если вы потерялись

Лето и грибная пора – это не только теплая погода и лесной урожай, но и сезон «потеряшек» в лесу. В Псковской области с начала июня на номер 112 поступило 22 звонка от людей, которые потерялись в лесу. За прошлый год с июня по август таких звонков было 146. Трое суток на прошлой неделе искали пожилого грибника в Плюсском районе. Поиски увенчались успехом, но так бывает не всегда. Совместно с экспертами МТС подготовили материал о правилах безопасных походов за грибами и ягодами и о том, как мобильный телефон и современные сервисы могут помочь спасти жизнь.

Как подготовиться

Даже если вы отправляетесь на прогулку или «грибную охоту» совсем ненадолго, обязательно нужно взять с собой питьевую воду, немного еды, спички или зажигалку, сухие носки, лекарства, если вы ими пользуетесь постоянно, и заряженный мобильный телефон. Перед выходом проконтролируйте, чтобы на счете был «плюс». Еще одна мелочь, которая также поможет в поисках, – это свисток. Есть общепринятый сигнал бедствия – три коротких сигнала. Люди, которые вас будут искать, услышат эти звуки. Свисток слышен на 100 метров. А вот кричать и звать на помощь не стоит: голос по пересеченной местности не пробьется даже на 10 метров.

Перед уходом обязательно предупредите родственников или соседей, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. А надеть лучше что-нибудь яркое. Камуфляжная одежда – худший вариант для похода в лес.

Если непогода застала в лесу

В случае сильного дождя соорудите защиту из веток с густой листвой либо укройтесь под деревьями. Выбирать стоит не лиственные, а хвойные породы, они лучше удерживают воду. В случае сильных порывов ветра лучше отдать предпочтения деревьям с большой, пышной кроной. Если в лесу вас всё-таки застала гроза, не стоит прятаться под высокими отдельно стоящими деревьями. Такое дерево чаще всего – наивысшая точка на местности, поэтому в него, скорее всего, ударит молния. Лучше найти укрытие под густой кроной низкорастущих деревьев.

Если вы потерялись:

1. Позвоните спасателям

Если вы заблудились или получили травму, звоните на номер 112 и расскажите о случившемся. Если баланс будет нулевой, вы все равно дозвонитесь, даже без сим-карты. Если заплутали, идите вдоль линии электропередач, она всегда приведет вас к дороге, или идите на шум машин. Но если вы повредили ногу, лучше оставаться на месте, иначе можно уйти глубже в лес, что затруднит поиски.

2. Сохраняйте зарядку телефона

Связь – это самое важное в лесу. По телефону можно объяснить человеку, как подать сигнал и даже оперативно вывести потерявшегося из леса. Главное –экономьте батарею. Геолокация, мобильный интернет и яркая подсветка экрана достаточно быстро «съедают» заряд аккумулятора. Шансы найти человека, если у него работает телефон, существенно выше. Базовая станция вычислит координаты, сузив радиус поиска до двух километров, а местами – до 500 метров. Поэтому надо держать телефон в сухом и теплом месте, чтобы он не промок. Нельзя постоянно звонить родственникам и друзьям, так как можно остаться без зарядки.

Еще один способ подстраховать себя или близких на экстренный случай – заранее установить на смартфоне приложение МТС Поиск. Сервис позволяет найти телефон другого абонента, даже если он не является клиентом МТС. Включать геолокацию на смартфоне не потребуется – МТС Поиск позволяет мгновенно определить точную геопозицию мобильного телефона «потеряшки» и уведомляет о перемещениях. Если приложение установлено и на телефоне наблюдателя, и «потеряшки», местонахождение определяется по GPS с высокой точностью. Также сервис дает доступ к информации о балансе и заряде батареи. Поиск осуществляется по GSM-радару, поэтому использование услуги возможно только в зоне покрытия мобильной сети МТС, и только при включённом телефоне. К сервису для проверки можно подключить один номер бесплатно, а от 3 до 15 номеров – по подписке. Минимальная цена подписки от 90 рублей в месяц, что не идет ни в какое сравнение с безопасностью ваших близких.

3. Не залезайте на деревья

Шансов понять ваше местоположение мало, а вот вероятность получить травму очень велика. Также деревья не спасут и от диких животных, так как они хорошо по ним взбираются. Хищников лучше всего отпугивает костер.

4. Не пейте из луж

Если с собой есть вода, то расходовать ее надо очень экономно. В лужах же содержится много бактерий, что может привести к кишечным инфекциям и потере жидкости в организме.

5. Спите днем. Ночью жгите костер.

Чаще всего люди гибнут в лесах из-за переохлаждения. Костер и дым от него также станет ориентиром для участвующих в розыске спасателей. Если придется провести ночь в лесу, то спать не следует, так как температура воздуха может опуститься на 10 – 15 градусов, а утром появится роса. Эти факторы могут привести к гипотермии. Чтобы не уснуть, можно танцевать и петь или делать зарядку. Спасатели не прекратят поиски и ночью, поэтому пропавший может их не услышать, а они не увидят спящего человека.

Если вы поняли, что потерялись, самое важно остановиться и постараться успокоиться. Если не удалось связаться с родственниками или службой спасения, не паникуйте. Это только вам навредит. Успокойтесь, прислушайтесь и сохраняйте тепло. А самое главное – заранее готовьтесь к походу в лес и не пренебрегайте рекомендациями, даже если вам кажется, что знаете этот лес, как свои пять пальцев. Напомните о правилах безопасности своим родителям и обучите детей. Берегите себя и близких!

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