Из 1747 кандидатов к выборам в Псковской области допущены 595 человек

18:35, 04 августа 2022, ПАИ

В регионе по итогам этапа выдвижения заявлены 1783 кандидата, сообщила избирательная комиссия Псковской области.

1 августа завершился этап регистрации кандидатов на выборы в органы местного самоуправления. До 10 августа комиссия рассматривает документы и принимает решение о регистрации выдвинутых кандидатов и единых списков, либо об отказе в регистрации.

Сведения о выдвижении, регистрации и избрании кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями при проведении выборов Глав муниципальных образований.

Выборы Главы Гдовского района: из 8 выдвинутых кандидатов – 6 зарегистрированы, 2 кандидата утратили статус выдвинутого кандидата (Поршнев Д.В., партия «КПРФ» и Алексеева К.С. «Новые люди» (не представила документы на регистрацию);

Выборы Главы Дедовичского района: из 3 выдвинутых кандидатов – 2 зарегистрированы;

Выборы Главы Островского района: из 6 выдвинутых кандидатов – 5 зарегистрированы;

Выборы Главы Палкинского района: из 7 выдвинутых кандидатов – 4 зарегистрированы; 1 отказано в регистрации (Коваленко С.И., политическая партия Социальной защиты);

Выборы Главы Плюсского района: из 12 выдвинутых кандидатов – 5 зарегистрированы;

Сведения о выдвижении, регистрации и избрании кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями при проведении выборов депутатов Собраний депутатов муниципальных образований.

Из 1747 выдвинутых кандидатов (23 избирательные кампании по выборам депутатов в муниципальных образованиях и плюс Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов ГП «Печоры и Дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость») зарегистрировано 595 кандидатов.

13 кандидатов утратило статус кандидата. 25 человек отказано в регистрации (4 – Великолукская городская Дума, 7 – Псковская городская Дума, 2 – Великолукский район, 4 – Пустошкинский район, 8 – Усвятский район).