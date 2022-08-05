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Общество

27 заявок подали на конкурс «Лучшее поселение Псковской области»

27 заявок подали на конкурс «Лучшее поселение Псковской области», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В ходе заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее поселение Псковской области» утвердили график выездов рабочих групп для оценки на местах достижений, значений и показателей, указанных в материалах участников.

Выезды будут осуществляться с 10 августа. Итоги конкурса комиссия подведёт до конца сентября.

Отметим, лучшие поселения определяют по трём номинациям: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры».

В областном бюджете на поощрение победителей конкурса предусмотрено 9,5 млн рублей. Размер грантов для победителей конкурса составляет 900 тысяч рублей городскому поселению, занявшему первое место, 400 тысяч рублей – второе место. Среди сельских поселений победитель получит 650 тысяч рублей, второе место – 283 тысячи рублей.

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