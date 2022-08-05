Каждый четвёртый работодатель в Пскове считает, что летом сотрудники менее эффективны
Каждый четвёртый работодатель в Пскове считает, что летом сотрудники менее эффективны. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Пскова.
Снижение производительности труда персонала этим летом отмечают в 25% псковских компаний: «Всему виной сезон отпусков руководства и большей части коллектива»; «Общий настрой на отдых, кто-то думает об отпуске, кому-то нужно чуть больше времени на концентрацию после выхода из отпуска».
Как отмечают аналитики SuperJob, большинству компаний (62%) удалось выстроить бизнес-процессы так, чтобы и летом продуктивность не снижалась: «У нас все работают на результат. Кто хочет зарабатывать, тот и в жару не расслабляется». Еще 13% опрошенных представителей псковских компаний затрудняются ответить на вопрос и не могут достаточно точно проанализировать как летний период повлиял на производительность труда сотрудников.
По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, проведенными SuperJob, сейчас персонал куда более собран, чем, допустим в аномально жаркие летние периоды 2012 и 2018 гг. Десять лет назад об ухудшении производительности говорили 43% работодателей, четыре года назад — 35%.
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