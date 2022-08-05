МегаФон заявил о росте интереса к покупкам на вторичном рынке среди россиян

14:05, 05 августа 2022, ПАИ

Российские потребители стали активнее интересоваться покупками товаров на вторичном рынке. Суммарный трафик на сайтах 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ вырос в этом году на 33 % по сравнению с январём–июлем 2021 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Рост ускорился во втором квартале после ухода ряда популярных брендов с российского рынка и сокращения поставок товаров класса люкс из США и Европы. Так, за январь–март трафик абонентов МегаФона увеличился на 23,4 % по сравнению с теми же месяцами прошлого года, а в апреле–июне – уже на 42,7 %.

В десять раз быстрее универсальных площадок растут специализированные ресейл-платформы, которые работают с определённой категорией товаров – дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами или потребительской электроникой. Такие платформы предлагают удобный сервис, в том числе доставку, и подтверждают качество товаров. Для потребителей шопинг на таких ресейл-платформах прозрачнее и безопаснее, чем покупки у незнакомых людей, поэтому доверие к таким площадкам растёт. За январь–июль 2022 года трафик абонентов МегаФона на специализированных площадках увеличился на 195 % против 32 % на универсальных, хотя по числу посетителей они пока несравнимы.

Ресейл – один из главных трендов мирового ретейла: только за последний год на этот рынок вышли сразу несколько крупных производителей одежды, обуви, аксессуаров. По оценке McKinsey, глобальный рынок вторичной продажи товаров будет расти на 10-15 % ежегодно в течение ближайшего десятилетия. Среди причин – тренд осознанного потребления и заботы об экологии и рост доли представителей более молодого поколения среди покупателей.

Укрепление среди россиян тренда разумного потребления подтверждает и проект МегаФона. В апреле оператор вышел в сегмент восстановленной техники, вместе с компанией Smart Bazar предложив покупателям возможность как продать свой старый смартфон и получить за него деньги в салонах по всей стране, так и с выгодой купить восстановленные устройства с гарантией.

За первые три месяца действия программы продажи восстановленных смартфонов в интернет-магазине МегаФона вдвое превысили план. Активнее всего продают и покупают восстановленные гаджеты в тех регионах, где потребители традиционно первыми пробуют всё новое, – в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти, но партнёры видят рост спроса и в остальных частях страны.

Напомним, МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления IT и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.