Студент ПсковГУ принял участие в летней школе по педагогике для талантливых математиков в «Сириусе»

15:36, 05 августа 2022, ПАИ

Четверокурсник института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Илья Никитин стал участником образовательной программы по направлению «педагогика развития талантов (математика)», которая проходила с 23 по 31 июля в «Сириусе». Это первая образовательная программа центра для молодых одарённых математиков, которые стремятся преподавать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«В педагогике всё относительно и ситуационно. Я значительно расширил свой кругозор как в сфере своего предмета, так и в системе образования в целом, – делится впечатлениями от участия студент. – В работе педагога меня привлекает возможность сделать этот мир лучше, как бы популистски это ни звучало. Я преподаю уже сейчас и не планирую останавливаться».

По мнению Ильи Никитина, каждый школьник и студент хотя бы один раз должен побывать на образовательной программе в «Сириусе».

Преподавателями интенсива стали ведущие эксперты, педагоги и руководители школ – членов ассоциации школ — партнёров «Сириуса». Главная цель программы – привлечь в педагогику по-настоящему увлечённых математиков, способных воспитать талантливых учеников.

Добавим, что во время обучения в вузе перед студентами ПсковГУ открывается возможность стажировки и получения знаний в ведущих научно-исследовательских школах и центрах России. Так, в апреле этого года семь студентов ПсковГУ: Максим Бринюк, Максим Быковских, Анна Валова, Никита Колцун, Кирилл Нестеров, Георгий Рябых, Алексей Филиппов – прошли конкурсный отбор и получили возможность принять участие в профильной образовательной программе «Методы управления движением робототехнических систем научно-технологического университета «Сириус». Ребята обучались по трём дополнительным профессиональным образовательным программам: «Математическое моделирование в разработке лекарств», «Математическое моделирование в биомеханике и медицине», «Молекулярная вирусология и молекулярная физиология».

С программами центра «Сириус» по разным направлениям можно ознакомиться на сайте здесь. Там же можно подать заявку на участие.