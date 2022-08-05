Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студент ПсковГУ принял участие в летней школе по педагогике для талантливых математиков в «Сириусе»

Четверокурсник института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Илья Никитин стал участником образовательной программы по направлению «педагогика развития талантов (математика)», которая проходила с 23 по 31 июля в «Сириусе». Это первая образовательная программа центра для молодых одарённых математиков, которые стремятся преподавать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«В педагогике всё относительно и ситуационно. Я значительно расширил свой кругозор как в сфере своего предмета, так и в системе образования в целом, – делится впечатлениями от участия студент. – В работе педагога меня привлекает возможность сделать этот мир лучше, как бы популистски это ни звучало. Я преподаю уже сейчас и не планирую останавливаться».

По мнению Ильи Никитина, каждый школьник и студент хотя бы один раз должен побывать на образовательной программе в «Сириусе».

Преподавателями интенсива стали ведущие эксперты, педагоги и руководители школ – членов ассоциации школ — партнёров «Сириуса». Главная цель программы – привлечь в педагогику по-настоящему увлечённых математиков, способных воспитать талантливых учеников.

Добавим, что во время обучения в вузе перед студентами ПсковГУ открывается возможность стажировки и получения знаний в ведущих научно-исследовательских школах и центрах России. Так, в апреле этого года семь студентов ПсковГУ: Максим Бринюк, Максим Быковских, Анна Валова, Никита Колцун, Кирилл Нестеров, Георгий Рябых, Алексей Филиппов – прошли конкурсный отбор и получили возможность принять участие в профильной образовательной программе «Методы управления движением робототехнических систем научно-технологического университета «Сириус». Ребята обучались по трём дополнительным профессиональным образовательным программам: «Математическое моделирование в разработке лекарств», «Математическое моделирование в биомеханике и медицине», «Молекулярная вирусология и молекулярная физиология».

С программами центра «Сириус» по разным направлениям можно ознакомиться на сайте здесь. Там же можно подать заявку на участие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 августа 2022

Псковские школьники разрабатывают планшет, который позволит ориентироваться в супермаркетах

05 августа 2022

Историческая школа для молодых исследователей в Печорах начнётся 8 августа

05 августа 2022

Дом в Палкинском районе раньше срока получил новую крышу
05 августа 2022

В Великих Луках администрация города и общественники проверили капремонт в двух домах

05 августа 2022

В Псковской области обсудили возможность использования цифровой платформы для профориентации школьников

05 августа 2022

Разметка на велодорожках появится в парке у псковского «Акваполиса»
05 августа 2022

Кратковременные дожди и ливни обещают псковичам 6 августа

05 августа 2022

Своя «московская улица Никольская» появится в центре Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...