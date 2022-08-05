Получили то, чего сами не ожидали. ПАИ-live с Ольгой Федоровой

16:02, 05 августа 2022, ПАИ

Начался последний летний месяц, не за горами 1 сентября. В преддверии горячей образовательной поры журналист Лариса Малкова в эфире ПАИ-live пообщалась с депутатом Псковской городской Думы по округу № 7, директором лицея экономики и основ предпринимательства Ольгой Фёдоровой. Сколько школ в Пскове капитально ремонтируется в этом году, чем практичный подход лучше неба в алмазах и почему кровля всему голова, читайте в интервью.

«Дяденька, откуда вода?!»

– Горячая пора и для депутатов, и для директоров, руководителей городских школ. В вашем округе целых две школы, два социальных объекта: это школа, которой вы руководите, и лицей «Развитие». В этом году в Пскове небывалый капитальный ремонт городских школ. Каких?

– Капитальный ремонт начинался ещё раньше. Первой была 47-я школа, там был невиданный ремонт.

– Школа стала как конфетка.

– Да. 1 сентября сдаётся технический лицей (должен быть сдан): это историческое здание, поэтому мы получаем ещё одну красоту снаружи и изнутри. Все в предвкушении.

Но главное то, что это вхождение в программу капитального ремонта школ по нацпроекту «Образование». В этой программе участвуют все школы страны. Регионы получают не сразу все школы с ремонтом: у кого-то это одна школа, у кого-то две, у кого-то пять. В городе Пскове семь таких школ.

Выборка не наша. Мы заполняем множество отчётностей, документов, где даём свою характеристику школам с точки зрения ветхости и употребления в должном качестве всех технических структур школы. Исходя из этого в выборке прошло несколько школ. Самые большие суммы получили лицеи № 10 и 20 – по 49 миллионов.

– Это самый серьёзный ремонт?

– Да. Школы разные по объёму, и, что очень важно понять, их не мы выбирали. Допустим, у школы-педкомплекса два здания, и основная сумма на ремонт приходится на главный корпус, а не на корпус, который поставлен в более поздние сроки, т. е. это не наш выбор. Но наша задача – использовать средства, которые нам выделены. Допустим, ещё школы на Запсковье: лицей № 21, школы № 16, 24.

– В соцсетях вы ведёте дневник ремонта школы. Что будет сделано в вашей школе?

– Сейчас, пока я веду дневник ремонта, жду, когда смогу начать рубрику «Обратный отсчёт». Она у меня задумана, но до неё далековато, потому что ремонтные работы ведутся тотально, очень широко, очень качественно. Хочу сказать, что мне повезло с подрядчиком. В рекламных целях не могу его называть, но потом в своих дневниках обязательно напишу слова благодарности и надеюсь, будет за что.

А пока сейчас это громадный объём работ, почти каждый метр школы ремонтируется в той или иной мере. Но надо понимать, что 49 миллионов для школы – это небольшие деньги. Не нужно ожидать, что всё преобразится и мы получим совсем новую школу. 7 миллионов ушло на кровлю, 7 миллионов ушло на теплоузел – это то, чего никто не увидит.

– Это начинка, а не фасад, это самое главное.

– Это то, чего никто не увидит, но это очень важно: это теплосбережение. Например, ремонт в столовой был произведён раньше за счёт муниципальных средств, что было очень важно и значимо для нас, поскольку и столовая, и актовый зал – это одно целое. Но кровля текла. И вот сейчас мы сможем после ремонта кровли лишь отремонтировать, побелить потолок в столовой – всё остальное ремонту уже не подлежит, потому что просто не хватит на всё средств.

Если говорить о кровле, мы впервые получаем то, чего не было даже в проекте: систему водоотведения. У нас будут водосточные трубы, которых в школе не было никогда. Был такой анекдот, когда технические работники убирали с кровли снег: зима, мороз 20 градусов – и льётся вода с крыши. Девочка стоит и кричит: «Дяденька, откуда вода?!» Ей было не понять это физическое явление. Теперь это физическое явление будет направлено в нужное русло – в трубы, и это обустройство сейчас делается. Вот такие тотальные перемены.

«Сермяжным» путём

– Если говорить о том, что внутри, очень бы хотелось заменить всё и вся. Когда мы услышали «капремонт» и узнали о большой сумме, сразу представилось небо в алмазах, сразу захотелось сделать еврооблик изнутри и снаружи. Но потом мы всё это повычеркивали (не только «хотелки» – и «мечталки» повычёркивали) и пошли сермяжным практичным путём.

– Хозяйственным путём?

– Да. Конечно, постараемся, где можно, всё сделать. Сейчас зацепили ремонт туалетов: перегородки, которые там стояли всегда, мы уберём, потому что техническое решение уже другое. В нашем лицее большая проблема с гардеробами для детей начальной школы – сейчас они переоборудуются, увеличиваются по объёму.

– За счёт других пространств?

– Ну да, за счёт рекреации. Мы всё переделываем.

– Школа очень большая?

– Здание очень маленькое, школа очень большая.

– Сколько учеников, напомните, пожалуйста.

– На сегодняшний день – 1649-1650. Когда у нас было 649 учеников, мы учились в две смены, так что оцените масштаб.

– А сейчас в три учитесь?

– Нет, в три мы не учимся – учимся в несколько заходов, потоков. Как мы помещаемся – сами не догадываемся.

– Наверно, новая школа вас всё-таки разгрузит?

– Будем ждать, что немного разгрузит. К тому же некоторые родители говорят о том, что с жалостью покинут нашу школу, но наконец-то мамы не буду водить ребёнка в школу, он будет ходить сам – это тоже очень важно.

– Итак, гардеробы?..

– Конечно, гардеробы, туалеты, классные комнаты. У нас много учебных кабинетов, но немногие попадают в этот ремонт. То, что попадает, – это в основном начальная школа: первый этаж, несколько кабинетов на третьем этаже, несколько на втором, – и там тоже будут перемены под ключ, от и до, всё будет отремонтировано полностью, вплоть до того, что, знаете, такой нюанс: не будет порога между рекреацией и полом класса, чтоб дети не травмировались. Это способ оберегать детей от травм и современные стандарты.

– Сколько времени не было ремонта в школе? Какого она года?

– Школа 1971 года. Мы отметили 50 лет школе и сейчас получили такой главный подарок. Сколько существует школа – столько мы её переделываем.

– Подлатываете, кровлю ремонтируете?

– Да. Но сейчас, конечно, хоть я и сказала, что главное будет незаметно, но заметно будет и снаружи. Допустим, окна из стеклоблоков, которые падали и значительно нарушали тепловой режим школы, будут заменены на витражные окна. Теплоузел – современный, автоматический – будет регулировать температуру в зависимости от того, какая температур внутри и снаружи здания: это будет и экономично, и мы получим больше тепла за меньшие деньги.

«Мы пскопские»

– Ещё недавно построен новый стадион у школы.

– Да.

– Не такой большой, как у 19-й…

– Но, знаете, он очень удобный и, самое главное, очень практичный: там с точки зрения ремонта всё взаимозаменяемое.

– А вы успеете к 1 сентября всё закончить?

– Сегодня 4 августа, и я не могу железно сказать, что всё закончится. Срок окончания ремонтных работ у подрядчика 30 октября, поэтому он имеет право продолжать ремонтные работы и дальше, но, разумеется, это будет во внеучебное время и в выходные дни. Они и сейчас работают в выходные дни, и это будет тот объём работ, который будет допустим в такое время.

Подрядчик хорошо понимает, что такое 1 сентября, и имел опыт работы с образовательными учреждениями, поэтому старается максимум работ сделать сейчас: отмостку здания (там отваливались куски цемента), границы у школы, вход в школу, замену дверей. Кстати, замена дверей будет абсолютно во всех классных кабинетах.

– Учебный процесс не пострадает?

– Мы все, подрядчик и мы, администрация, сделаем всё, чтобы учебный процесс не пострадал. К этому решению будут привлечены родители, дети, школьное самоуправление. Мы русские люди, мы найдём решение, выход из любой ситуации.

– Причём «пскопские» – должны прорваться.

– Что мы и делаем.

– У вас сложилась традиция, Ольга Александровна: зелёная зона на территории школы – почему у вас там косули застревают? Или экология хорошая?

– Предлагаете нам открыть национальный парк? Мы подумаем об этом. Надеемся, что никто из животных не пострадает при нашем образовательном процессе.

– А когда начнётся приёмка школ?

– Приёмка школ начинается на следующей неделе, 11-го числа мы ждём комиссию. Это будет нестандартная приёмка. В любом случае комиссия сможет увидеть не только фронт работ, но и ход работ, и вектор завершения этих работ. Вот это комиссия увидит точно. Какие-то объекты мы предъявим, какие-то объекты будем сдавать 30-31 августа. И раньше бывало, что ещё 31 августа мы мыли окна.

– Что ваши коллеги в остальных шести школах говорят?

– У всех разные подрядчики, разные условия и разные ремонтные работы. Кому-то повезло меньше и с подрядчиком, и с сочетаемостью хода работ с погодой. Есть и печальные моменты.

– Грустно. В городе есть не только школы, но и детские сады. В этом году, по-моему, несколько садов тоже капитально ремонтируют?

– Нет. Эта программа – программа нацпроекта «Образование» – капитальный ремонт школ. Программы «Капитальный ремонт детских садов» нет, но, насколько я знаю, в регионах ремонтируют те детские сады, которые являются филиалами школ. Вот они могут попасть в этот ремонт. Капитальный ремонт детских садов, безусловно, необходим.

Сады сейчас пережили и продолжают переживать бум детей. Беби-бум ещё не закончился, и поэтому сады несли большую нагрузку, которая сейчас перешла на школы. Разумеется, сады нуждаются в программе капремонта.

Насколько я знаю, «Единая Россия» вышла сейчас с инициативой создания такой программы капремонта детских садов. В стране очень много меняется сейчас в сторону современного преобразования уровня жизни, так что, думаю, детские сады на подходе и, самое главное, другие школы на подходе: остальные нам могут не завидовать, а ожидать своего ремонта в ближайшем будущем.

– Все директора ожидают его в перспективе?

– Да, конечно.

– Ольга Александровна, спасибо вам за интервью. Сил вам! И чтобы к 1 сентября школа действительно была во всей красе и принимала своих детей!

– Спасибо! Мы приложим все силы, чтобы школа 1 сентября начала работу в хорошем образовательном режиме.