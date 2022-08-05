Посольство Латвии приостановило приём заявлений на получение виз от россиян

16:23, 05 августа 2022, ПАИ

Посольство Латвии в РФ на неопределённый срок приостановило приём заявлений на получение визы от россиян в связи с международной обстановкой, сообщает ТАСС.

«В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределённый срок приостановлен приём заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», — уточняется в сообщении на официальном сайте латвийской дипмиссии.

По сообщениям российских СМИ, аналогичное объявление появилось также на сайте визового центра Латвии. Ранее такое же решение приняла Эстония.