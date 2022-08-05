«Псковские пчелы делают первоклассный воск», - считает фермер Людмила Светлова, производящая крем на основе пчелиного воска

13:20, 05 августа 2022, ПАИ

Сегодня с 11.00 до 15.00 на «Вкусной пятнице» Россельхозбанка (г. Псков, ул. Некрасова 44 «А») псковичи смогут приобрести косметические кремы «Мигом», которые изготавливает местный фермер Людмила Светлова на основе пчелиного воска и оливкового масла.

Линейка кремов состоит из 7 видов: крем универсальный, крем массажный, крем от трещин на пятках и ступнях, крем для тела при ушибах и растяжениях, крем антибактериальный, крем для суставов на основе грязи Сакского озера, крем для сухой кожи с экстрактом пиявок. Кроме этого, на «Вкусной пятнице» можно будет приобрести фермерское куриное и кроличье мясо, домашние куриные яйца.

«Я благодарна Россельхозбанку, что пригласили поучаствовать в интересном проекте «Вкусная пятница», - комментирует фермер Людмила Светлова. – Здесь мы представим кремы торговой марки «Мигом», которые изготавливаем уже более 6 лет на нашей фабрике АБС «Синтез».

Фермер Людмила Светлова, переехав в Псков из Тюменской области, отметила особенные свойства пчелиного воска, которые помогли мастерам создать качественные кремы. «Идея изготавливать крем на основе пчелиного воска у меня появилась уже давно. Много раз пробовала производить крем, когда я жила на севере. Но все равно не получалось добиться желаемого результата, - говорит Людмила Светлова. – И только на Псковской Земле мы выпустили крем, которым я могу гордиться. В его основу входит местный пчелиный воск. Считаю, что псковские пчелы делают первоклассный воск».

На создание производства Людмилу Светлову вдохновили технологии изготовления и свойства кремов, которые она изучила во время путешествий в Китай, Индию и Израиль. Псковский фермер не использует химические компоненты для увеличения сроков хранения – только натуральные озоно-кислородные смеси, которые по заказу специально изготавливаются на заводе в Нижнем Новгороде.

Сегодня кремы «Мигом» активно закупают военные части, российские гостиницы и санатории. Недавно открылся филиал компании в Санкт-Петербурге.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.