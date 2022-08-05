Вечер памяти священника Павла Адельгейма состоялся в Пскове

18:55, 05 августа 2022, ПАИ

В Пскове в фойе Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина прошла встреча близких, друзей и гостей священника Павла Адельгейма.

В кругу тех, кто помнит и уважает отца Павла, близкий друг семьи, заслуженный артист РФ, актер Псковского академического театра драмы Виктор Яковлев провел вечер памяти.

Вспоминали и интервью, и дела отца Павла, а также ту трагическую ночь.

Напомним, что девять лет назад, 5 августа, в своем доме был убит кинооператором из Москвы Сергеем Пчелинцевым, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел из чувства сострадания и милосердия ответил ему согласием и разрешил пожить в своем доме. Убийца взял кухонный нож и нанес им удар в сердце отцу Павлу. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия.

Добавим, что отец Павел Адельгейм родился 1 августа 1938 года в Ростове-на-Дону. После ареста матери жил в детдоме, затем вместе с матерью находился на принудительном поселении в Казахстане. Из Казахстана переехал в Киев к родственникам.

В 1954 году он стал послушником Киево-Печерской Лавры. В 1956 году, когда ему исполнилось 18 лет, поступил в Киевскую Духовную семинарию, откуда был исключён в 1959 году игуменом Филаретом (Денисенко) по политическим мотивам. В том же году рукоположён архиепископом Ермогеном (Голубевым) в диакона к Ташкентскому кафедральному собору.

В 1964 году отец Павел окончил Московскую Духовную академию и был назначен священником в город Каган Узбекской ССР. В 1969 году построил новый храм, освящённый во имя святителя Николая.

В том же году его арестовали за распространение самиздата по статье 190-1 «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». В течение года пробыл во внутренней тюрьме КГБ в Бухаре. В 1970 году был осуждён на 3 года лагерей за «клевету на советский строй». В 1971 году, в связи с волнениями в ИТУ посёлка Кызыл-Тепа, потерял правую ногу. Освободился из заключения инвалидом в 1972 году. Служил в Фергане и Красноводске.

С 1976 года – клирик Псковской епархии. В 1992 году при храме святых Жен Мироносиц в Пскове отец Павел Адельгейм открыл приходскую общеобразовательную православную школу регентов, а в 1993 году при храме святого апостола Матфея в деревне Писковичи – приют для сирот-инвалидов.

До 22 февраля 2008 года был настоятелем храма святых Жен Мироносиц, а в последние годы жизни служил в нём.

5 августа 2013 года был убит в своем доме москвичом Сергеем Пчелинцевым.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, Пчелинцев страдал хроническим психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении, которое лишало его в период, относящийся к инкриминируемому деянию, возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В результате обвиняемый в убийстве был помещён в психиатрическую больницу.